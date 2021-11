Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Divulgação

Publicado 16/11/2021 09:48

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não está nada feliz com as atuações da arbitragem nos jogos do clube. Em entrevista ao canal "Paparazzo Rubro-Negro", o mandatário desabafou sobre a situação e relembrou alguns lances polêmicos.

"Nossa desclassificação contra o Athletico não jogamos bem. Começamos o jogo perdendo em uma jogada que, para mim, foi falta no Diego. Antes do Filipe Luís cometer o pênalti, ele foi puxado. O VAR deveria ter chamado atenção. Tem outros jogos. Cuiabá, que a CBF reconhece que ouve falha na anulação do gol", declarou Landim.

"Aquela loucura retirar a expulsão quando estávamos ganhando de 2 a 0 (contra o Athletico), eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Teve outro jogo (contra a Chapecoense) que o Flamengo foi prejudicado, aquele impedimento absurdo do Gabriel. Uma série de coincidências", completou.