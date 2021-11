Michael - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/11/2021

Rio - A boa fase de Michael deve fazer com que o técnico Renato Gaúcho quebre a cabeça para montar o time titular do Flamengo para a final da Libertadores. Para Mauro Cezar, o camisa 19 merece iniciar a partida, mas o mais correto seria escalar a base do time campeão de 2019.

"O Michael merece ser titular? Merece, mas não dá para jogar com 12. Voltando o Arrascaeta, não vejo como desmontar o time campeão de 2019 e que dominou o futebol brasileiro durante um período. Mas não vou me surpreender, sendo o Renato o técnico, se o Everton Ribeiro ficar de fora e jogar o Michael, embora eu ache que pela característica do Palmeiras é melhor ter o Michael como opção no banco. E aí a estrutura ser mantida, até porque esses jogadores reunidos já mostraram o que podem fazer, e o Michael pode ser uma ótima opção", disse Mauro em live do "UOL".

"O Michael precisa de espaço, é um jogador rápido, gosta de jogar em velocidade, não credito que o Palmeiras dê esse espaço ao Flamengo no começo do jogo. Talvez se estiver perdendo o Palmeiras tenha que sair, mas imagino o time parecido com o jogo contra o Atlético-MG, negando espaços, pressionando a saída de bola em alguns momentos, mas não acredito que o Palmeiras conceda fartos espaços para o Michael jogar em velocidade, que é sua característica. Acho que ele pode ser uma boa arma para o decorrer do jogo", completou o jornalista.

"Tudo passa pela condição física e técnica do uruguaio. A partir daí, a decisão do Renato vai ser tomada. Ao que tudo indica, ele não vai jogar contra o Corinthians, havia a expectativa que ele voltasse, mas está havendo muito cuidado para que ele não volte antes do tempo. Talvez pegue o Inter, no próximo sábado, e jogue alguns minutos na terça contra o Grêmio, para ganhar ritmo de jogo. Então como volta de lesão muscular, tudo passa por ele, se não estiver tão bem fisicamente, talvez o próprio Arrascaeta fique no banco, mas todo mundo em forma eu começaria com o quarteto", concluiu.