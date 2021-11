Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/11/2021 14:45 | Atualizado 16/11/2021 14:46

Rio - O jornalista Abel Neto questionou durante o "F360BR", da ESPN, nesta terça-feira, a ausência do zagueiro Rodrigo Caio na defesa do Flamengo e afirmou que "no momento, faz mais falta que Arrascaeta" para os próximos confrontos do Rubro-negro.

Além disso, destaca o desempenho do atacante Michael e diz que, se o meia uruguaio não jogar ou entrar durante a partida na final da Libertadores contra o Palmeiras, será o menor problema para o Rubro-negro.

"É óbvio que o Arrascaeta faz muita falta, mas o Michael está jogando tanta bola que se o Arrascaeta não jogar, ficar no banco ou entrar no decorrer da partida, será um problema menor para o Flamengo do que se o Rodrigo Caio não jogar", disse o comentarista Abel Neto.

"O Rodrigo Caio é muito acima dos outros zagueiros que o Flamengo tem. O Léo Pereira já não pode jogar, vai ter que ser Gustavo Henrique ou Bruno Vianna. O ideal é que esteja Rodrigo Caio e David Luiz em plena forma. É a melhor dupla pra zaga, de mais experiência, mais confiança pro time", concluiu.