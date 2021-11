Flamengo tenta se manter 100% contra grandes paulistas no Brasileiro | Flamengo | O Dia

Michael fez dois gols contra o Palmeiras no Allianz Parque - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/11/2021 17:25

Rio - Pesadelo dos grandes paulistas no Brasileirão, o Flamengo tenta manter essa fama e encerrar com 100% de aproveitamento os confrontos contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos na competição. Faltam apenas duas partidas: contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30, e contra o Santos, dia 6 de dezembro, ambas no Maracanã.

Como se não bastassem as vitórias, o Rubro-Negro empilhou goleadas diante dos rivais do outro lado da Via Dutra. Ao todo, foram 20 gols marcados e apenas 3 sofridos. Até agora, a maior vitima foi o São Paulo, que levou 5 a 1 no Rio de Janeiro e 4 a 0 no Morumbi, na rodada passada. Já o Palmeiras perdeu por 1 a 0 no Maracanã e por 3 a 1 no Allianz Parque. Santos e Corinthians jogaram apenas uma vez e também foram atropelados por 4 a 0 e 3 a 1, respectivamente.

A maior freguesia recente é do próprio Corinthians, que há cinco anos não sabe o que é vencer o Mais Querido pelo Campeonato Brasileiro. A última vitória foi em julho de 2016, por 4 a 0. Desde então, foram 7 triunfos do Flamengo e três empates, com direito à maior goleada sofrido pelo Timão em seu novo estádio — 5 a 1, em outubro de 2020.

Além dos confrontos pelo Brasileiro, foi também contra um paulista que o Rubro-Negro conquistou a Supercopa do Brasil em 2021. A decisão contra o Palmeiras terminou empatada em 2 a 2, mas Diego Alves brilhou nos pênaltis e garantiu o título. Também será diante do Alviverde o jogo mais importante do clube no ano: a final da Libertadores, no próximo dia 27, em Montevidéu.

Até o momento, somente um paulista foi capaz de bater o Flamengo na temporada: o RB Bragantino, que venceu por 3 a 2 no Maracanã, de virada, no primeiro turno, e empatou em 1 a 1 no segundo, em Bragança Paulista.