Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/11/2021 19:22

Rio - As eleições do Flamengo para a futura gestão devem acontecer no mês que vem. O atual presidente Rodolfo Landim é favorito a reeleição, mas mesmo que não leve a melhor, um dos principais nomes do futebol do Rubro-Negro deverá permanecer no cargo. De acordo com informações da "ESPN.com", Marco Aurélio Assef, nome mais forte da oposição, teria convidado Marcos Braz, atual vice de futebol, para continuar ocupando a mesma função, em caso de vitória no pleito.

De acordo com o portal, o convite teria acontecido na última segunda-feira, em comemoração aos 126 anos do Flamengo. A cena teria ocorrido na Boca Maldita, local emblemático na sede social. Atual vice-presidente de Landim, Braz teria desconversado sobre o convite.

Apesar da vontade de manter Braz, a oposição faria mudanças consideráveis em algumas pastas do Flamengo. O chamado "Conselhinho" que conta com figuras influentes como Luiz Eduardo Baptista, o BAP, Diogo Lemos, Fábio Palmer e Dekko Roisman não deverá permanecer de forma completa.

Marcos Braz apoia o presidente Rodolfo Landim, mas de acordo com informações da "ESPN", é visto como uma figura que caminha por todas as alas políticas do clube carioca.