Neto - Reprodução

NetoReprodução

Publicado 16/11/2021 16:00

Rio - O apresentador Neto cravou com os comentaristas Velloso e Jorge Nicola no programa "Os Donos da Bola", da Band, o resultado do confronto entre Flamengo e Corinthians, na quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o ex-jogador afirmou que vai apostar o salário no resultado da partida.

"Eu falei 1 a 0. (Vai ser) 2 a 1 Corinthians, e eu aposto meu salário com o de vocês três. Mas é o meu salário da rádio, pra deixar bem claro", disse o apresentador Neto no 'Os Donos da Bola'.

O Flamengo conta com o "fator extra" para o confronto contra o Corinthians, no Maracanã. Nos últimos quatro jogos como mandante, foram três vitórias do Rubro-negro. Na tabela da competição, ocupa a vice-liderança e soma 60 pontos, oito a menos que o líder, Atlético-MG.