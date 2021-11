Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/11/2021 20:03

Rio - O lateral-esquerdo José Ítalo, de 20 anos, pode estar deixando o Flamengo. De acordo com informações do perfil "Flazoeiro", o New England Revolution, dos Estados Unidos, deseja o empréstimo do jovem. O nome do atleta chegou há um diretor do clube norte-americano que ficou interessado na sua contratação.

De acordo com o "Flazoeiro", o modelo de negócio seria empréstimo com opção de compra. O Flamengo não teria interesse em liberar o jogador de graça. O vínculo do jovem se encerra em dezembro e o clube carioca deseja a sua renovação.

As conversas entre as partes estariam em andamento. José Ítalo não está treinando no Flamengo, o jogador, de 20 anos, ganhou férias e só retornará no próximo mês, quando as negociações deverão avançar para um desfecho positivo.

O lateral fez parte da equipe sub-20 do Flamengo na última temporada. Ele atuou em 24 partidas e não marcou. José fez parte da equipe sub-17 do clube carioca, sendo campeão da Copa do Brasil pela categoria.