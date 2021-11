Ex-técnico do Flamengo recorda discussão com Diego Alves: 'Entendeu de outra forma' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/11/2021 16:57

Rio - O ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, em entrevista ao "Flow Sport Club", no YouTube, relembrou a discussão que teve com Diego Alves, na época em que comandou o Rubro-negro. Na ocasião, o jogador estava voltando de lesão, foi preterido pelo ex-treinador e ficou no banco de reservas para o goleiro César.

"Não foi durante o treino (a discussão). Chamei ele e disse que não iria jogar porque ele estava voltando de lesão e tinha ficado alguns jogos fora da equipe. Diego tinha ficado em tratamento e só fez um treinamento na sexta e nós viajaríamos para jogar no sábado", disse Dorival Júnior no Flow Sport Club.

"Ele entendeu que voltaria como titular. Como o time estava bem, o César não tinha tomado gols, eu achei que fosse um risco desnecessário, mas ele entendeu de outra forma. Respeito muito o Diego, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, não teve nada demais na situação", concluiu.