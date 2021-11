Gerson - Alexandre Vidal / Flamengo

GersonAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/11/2021 15:40

Rio - Em baixa no futebol francês, o meia Gerson enviou um recado para os torcedores do Flamengo na última segunda-feira. O Rubro-Negro completou 126 anos de fundação e o ex-jogador do clube carioca declarou o seu amor pelo clube carioca.

"Alô, Mengão! Coringa na voz… Estou passando aqui para desejar um feliz aniversário de 126 anos, todos vocês sabem que o meu coração é vermelho e preto. Desejo tudo de bom! Nos vemos em breve", disse Gerson, em publicação postada pelo perfil oficial do Olympique de Marselha nas redes sociais.

Destaque do Flamengo nas temporadas de 2019 e 2020, Gerson foi vendido ao Olympique na última janela de transferências por cerca de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões). O brasileiro tem tido dificuldades para se adaptar e se firmar no clube comandado por Jorge Sampaoli. Gerson atuou em 14 jogos, fez um gol e deu duas assistências.



De acordo com o jornalista Jorge Nicola, existe a possibilidade do jogador voltar ao Flamengo por conta do baixo rendimento com a camisa do Olympique de Marselha. Além do rendimento abaixo do esperado no clube francês, o elenco também não estaria satisfeito com o temperamento do brasileiro.