Camisa do Flamengo em homenagem ao Dia da Consciência NegraReprodução / Twitter

Publicado 17/11/2021 10:30

Rio - Com o Dia da Consciência Negra chegando, o Flamengo lançou uma camisa oficial comemorativa por conta da data. O uniforme feito em parceria com a Adidas já está sendo vendido pelo clube carioca nas redes sociais.

No Brasil, o Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro. A data é uma forma de relembrar a luta dos negros brasileiros contra a opressão no país. O dia foi escolhido por ser atribuído à data da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes na luta contra a Escravidão.