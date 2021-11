Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 17/11/2021 13:22 | Atualizado 17/11/2021 13:23

Rio - Em busca de reforços para 2022, o Flamengo está interessado na contratação do meia Gustavo, de 19 anos, que pertence ao Sport. O jogador também foi sondado por outros clubes da Série A como Atlético-MG e Palmeiras. As informações são do portal "globoesporte.com".

O jovem vem despertando interesse de clubes europeus também. Segundo o site, o Metalist, da Ucrânia, fez uma proposta de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,8 milhões na cotação atual) para contratar Gustavo. Apesar do interesse, o clube europeu não recebeu resposta do clube pernambucano.

Revelado na base do Sport, o meia, de 19 anos, se profissionalizou no ano passado. Porém, foi no meio do Campeonato Brasileiro que ele se tornou titular do clube pernambucano. Em 2021, ele atuou em 35 jogos, fez um gol e deu três assistências.