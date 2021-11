Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/11/2021 23:33

Em uma partida eletrizante, Flamengo e Corinthians se enfrentaram no Maracanã. O Rubro-Negro, mesmo com muitos desfalques e poupados, conseguiu dominar o duelo e conseguiu a vitória nos acréscimos do segundo tempo, com Bruno Henrique, de cabeça, após linda jogada de Rodinei na ponta direita.

O primeiro tempo no Maracanã foi agitado e animado, com direito a Flamengo mandando na partida e lances de tensão entre os atletas dos dois clubes. A primeira jogada de perigo foi do Corinthians, aos três minutos. Roger Guedes levantou a bola na área, Jô desviou de cabeça, mas, desequilibrado, mandou longe do gol.



Aos quatro minutos, o Rubro-Negro respondeu. Após longa troca de passes, a bola chegou até João Gomes, na entrada da área. O volante pegou de primeira e mandou por cima do gol. Aos 12, o time carioca novamente chegou com perigo. Vitor Gabriel recebeu dentro da área em boa condição, mas se enrolou na disputa com Cássio e desperdiçou grande chance.

O Corinthians, com o meio de campo desorganizado, se via encurralado e pouco conseguia fazer. Aos 13, Renato Augusto deu ótimo passe para Jô, que chutou cruzado por baixo e ninguém chegou para mandar a bola para o gol.

Aos 29, o time rubro-negro, de novo, chegou com perigo. Vitinho levou a bola pela ponta esquerda, entrou na área e finalizou. A bola foi por cima do gol. Aos 38, o clima esquentou entre os jogadores de Flamengo e Corinthians. Vitor Gabriel e João Victor trocaram empurrões em campo, e a turma do deixa disso entrou em cena. Daronco, árbitro do jogo, aplicou cartão amarelo aos dois atletas.

Antes do fim do primeiro tempo, o Flamengo quase conseguiu abrir o placar. Matheuzinho pegou rebote na entrada da área, e Cássio saltou para espalmar no cantinho, salvando o Corinthians de levar o primeiro go no Maracanã.

Para o segundo tempo, Renato Gaúcho sacou Vitor Gabriel, David Luiz, que sentiu dores no tornozelo, e Ramon para as entradas de Bruno Henrique, Gustavo Henrique e Filipe Luís, respectivamente. As mudanças deram mais dinamismo ao time do Flamengo, que já havia sido superior na etapa inicial e manteve o roteiro nos 45 minutos finais.

Aos 14, Vitinho pediu para ser substituído e deu lugar a Michael, o que fez os mais de 45 mil presentes no Maracanã vibrarem bastante. O baixinho está em clima de lua de mel com os rubro-negros. Aos 16, o camisa 19 fez boa jogada, tocou para Bruno Henrique, que finalizou. Cássio fez boa defesa. Na sequência, o assistente assinalou o impedimento.

Aos 28, Após roubada de bola de Thiago Maia, Gomes finalizou da entrada da área, mas mandou à esquerda do gol de Cássio. Aos 32, o Flamengo pressionou de novo. Rodinei deu bom passe para Bruno Henrique, que ficou de cara para o gol e finalizou. Cássio fez ótima defesa.

A pressão rubro-negra não parou por ai. Aos 40, a trave salvou o Corinthians. Após escanteio, Michael cruzou forte para o meio da área, e Gomes desviou de cabeça. A bola explodiu no travessão. O time paulista, pressionado demais, tentava ao máximo segurar o empate, mas não conseguiu. Aos 47, Rodinei fez linda jogada, deu caneta em Gabriel, cruzou na medida para Bruno Henrique subir e, de cabeça, deslocar Cássio. Os torcedores presentes foram à loucura.

Logo após o gol do Flamengo, Daronco apitou o fim de jogo. O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 21h30, em Porto Alegre, para pegar o Internacional. O Rubro-Negro ainda tem condições de conquistar o título do Brasileirão.