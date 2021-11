Renato Gaúcho Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/11/2021 09:23

Rio - Diante de quase 50 mil torcedores, o Flamengo venceu o Corinthians, na noite da última quarta-feira, no Maracanã, com um gol de Bruno Henrique já nos acréscimos. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho destacou a importância da torcida rubro-negra no resultado.

"Essa energia da torcida hoje foi fundamental, então a vitória é dela. A torcida deu o exemplo, deu show no Maracanã, a gente precisava dessa energia. A equipe se comportou muito bem os 90 minutos e o torcedor esteve com a equipe os 90 minutos e fomos premiados. Uma belíssima jogada do Rodinei e gol do Bruno Henrique", disse Renato.

Sobre Bruno Henrique, que deixou a partida com dores no joelho, o treinador disse que é preciso aguardar para ter maiores detalhes.

"Bruno Henrique temos que esperar 24h. Mas eu conversei com ele, e eu falei que ia tirá-lo e terminar o jogo com 10. Mas ele disse para deixá-lo e isso me deixou mais tranquilo. Vamos aguardar 24h e o Departamento Médico vai avaliar", afirmou.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 21h30, diante do Internacional, no Beira-Rio.