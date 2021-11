Narrador Luis Roberto, do Grupo Globo - Reprodução

Narrador Luis Roberto, do Grupo Globo Reprodução

Publicado 18/11/2021 11:25 | Atualizado 18/11/2021 11:25

Rio - Uma ação da TV Globo durante a partida entre Flamengo e Corinthians, na última quarta-feira, desagradou alguns rubro-negros. Ao longo da partida, o narrador Luís Roberto anunciou que traria no show do intervalo uma entrevista com um ídolo do Flamengo que estaria cogitando retornar aos gramados.

No entanto, o "ídolo" em questão era o personagem do ator Vladimir Brichta em "Quanto Mais Vida, Melhor!", próxima novela das sete da emissora. Na trama, ele interpreta um ex-jogador do Flamengo.