Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/11/2021 13:58

Rio - A vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Corinthians, na noite da última quarta-feira, no Maracanã, rendeu à Globo o maior Ibope do Brasileirão em 2021. O duelo marcou 25 pontos em São Paulo, com 38,8% de share (participação) de 64% (total de televisores sintonizados na transmissão total). As informações são do site "Notícias da TV".

O clássico interestadual superou até mesmo os duelos exibidos aos fins de semana. Antes, o maior ibope havia sido no clássico entre Corinthians e São Paulo, no dia 30 de junho.

Dentro de campo, o Flamengo venceu com um gol de Bruno Henrique, já nos acréscimos.