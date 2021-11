Bruno Henrique - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/11/2021 15:20 | Atualizado 18/11/2021 16:00

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Flamengo, o atacante Bruno Henrique realizou exames e nenhuma lesão foi diagnosticada nesta quinta-feira, um dia após a partida contra o Corinthians. No entanto, o jogador deverá ser preservado dos próximos compromissos do clube carioca no Brasileiro contra Internacional e Grêmio. Ele deverá voltar aos gramados somente no dia 27 de novembro contra o Palmeiras, na final da Libertadores. As informações são do portal "globoesporte.com".

Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians, Bruno Henrique sofreu com dores no joelho durante a partida. O técnico Renato Gaúcho chegou a ameaçar substituí-lo, porém, o atacante ficou em campo e fez nos acréscimos o gol da vitória dos cariocas no Maracanã.

De acordo com a avaliação do departamento médico do Flamengo, as dores no local foram causadas por uma tendinite que Bruno Henrique tem na região e que se arrasta ao longo dos últimos meses. Por não ter sofrido uma lesão, a recuperação inclui apenas repouso.

Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 45 jogos e marcou 20 vezes com a camisa do Flamengo. Ele é o vice-artilheiro do Rubro-Negro na temporada, perdendo apenas para Gabigol, que tem 30 gols.