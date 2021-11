Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/11/2021 18:14

O Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou a preparação para pegar o Internacional, no sábado, às 21h30, pelo Brasileirão. Uma das novidades foi a presença de Pedro, jogador que se recupera de cirurgia no joelho.

O atacante fez trabalhos leves com bola e deu mais um passo no processo de recuperação. O camisa 21 está sendo preparado para a decisão da Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 27, em Montevidéu.