RIO, 20/11/2019, AeroFla no Aeroporto, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

RIO, 20/11/2019, AeroFla no Aeroporto, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O DiaGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 18/11/2021 18:12 | Atualizado 18/11/2021 18:22

Rio - O Flamengo se despede nesta sexta-feira do Rio de Janeiro rumo a Porto Alegre, de onde partirá direto para Montevidéu para a disputa da final da Libertadores, dia 27, contra o Palmeiras. Para mostrar todo o apoio ao elenco, torcedores preparam uma grande festa tanto na capital carioca quanto na gaúcha, no desembarque do elenco.

No início da semana, rubro-negros iniciaram a convocação para o 'AeroFla' no Rio , que será concentrado em dois pontos: Ninho do Urubu, a partir das 13h, e Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão, às 14h (concentração no BRT Fundão). A previsão é que avião com o elenco decole ás 18h. Assim que chegar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, os jogadores serão recepcionados por mais rubro-negros, que combinam de chegar no local às 19h. Dário Loureiro, um dos organizadores do evento, aproveita para convocar os torcedores.

— Assim como no Maracanã mostramos no jogo de ontem (contra o Corinthians) que de Norte ao Sul o Maraca é nossa casa, queremos mostrar que aonde o Flamengo for estaremos com ele, então peço a todos os rubro-negros do Sul que venham apoiar e recepcionar eles com a melhor energia possível — pede o torcedor.