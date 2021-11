Torcida do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Torcida do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/11/2021 14:56

Rio - Após a Conmebol anunciar que o Estádio Centenário, em Montevidéu, terá 100% da capacidade liberada para a final da Libertadores, o Flamengo iniciou nesta quinta-feira (18) a venda da carga restante de ingressos destinada aos rubro-negros. A comercialização começou às 10h para os sócios-torcedores com prioridades 0, 1 e 2.

A capacidade do estádio é de 60 mil pessoas, mas a Conmebol não deve liberar esse número de ingressos. A separação entre os setores de cada torcida (atrás dos gols) e os mistos custarão algumas cadeiras. Além disso, a entidade quer criar algumas áreas VIPs e camarotes adicionais. Certo é que cada clube terá cerca de 11 mil ingressos liberados para suas torcidas e o restante será vendido para os setores mistos ou entregue a convidados.

O jogo decisivo entre Flamengo e Palmeiras acontece no dia 27, em Montevidéu. As equipes conquistaram as duas últimas duas edições do torneio e agora duelam para decidir quem será tricampeão primeiro.

Saiba mais sobre a venda de ingressos:

Ordens de prioridade:

Prioridades 0,1 e 2 : 18/11/2021, às 10h

Prioridade 3 : 18/11/2021, às 16h

Prioridade 4 : 19/11/2021, às 10h

Prioridade 5 : 19/11/2021, às 16h

Como obter o código para prioridade de compra:



- Acesse mengo.com.br/libertadores;

- Faça o login com o mesmo CPF e senha que você utiliza no site do Programa Nação;

- É necessário dar o aceite no Termo de Adesão;

- Anote ou salve o código gerado e não o perca. Você irá utilizá-lo posteriormente, quando abrir a opção de venda dos ingressos da carga destinada ao Flamengo no site de ingressos: www.eventim.com.br/libertadores

- Como determinado pelo Flamengo, o seu código para esta venda prioritária da carga destinada ao clube é pessoal, intransferível, dá direito a somente um ingresso e não pode ser compartilhado com terceiros. A utilização é de responsabilidade do titular do plano de sócio-torcedor.