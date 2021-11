Palmeiras e Flamengo fazem a grande decisão da Libertadores - Divulgação

Palmeiras e Flamengo fazem a grande decisão da LibertadoresDivulgação

Publicado 18/11/2021 16:54 | Atualizado 18/11/2021 17:33

Rio - Flamengo e Palmeiras estão a poucos dias de protagonizarem um dos maiores duelos da história recente do futebol sul-americano. No Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, os rivais irão decidir a Libertadores da América em uma partida repleta de ingredientes para um grande espetáculo.

A GLÓRIA ETERNA

Quem irá colocar o terceiro caneco da Libertadores em sua sala de troféus? O Flamengo, que levantou seu primeiro título da principal competição do continente em 1981, conquistou o bicampeonato na grande final em Lima, no Peru, em 2019, com a virada histórica contra o River Plate-ARG com dois gols de Gabigol.

Já o Verdão, que conquistou o torneio em 1999, repetiu o feito em janeiro deste ano, no Maracanã, ao bater o Santos por 1 a 0 já na prorrogação com gol de Breno Lopes. Dois times dos mais ricos do Brasil, com os melhores elencos, decidindo a principal taça do continente. Quem pode prever este duelo?

A equipe do Jornal O Dia entrou em contato com a taróloga Mística Rodrigues, nascida no Rio de Janeiro e torcedora do Flamengo. Apesar de carregar o carinho pelo clube, a especialista em previsões não enxerga um bom dia 27 de novembro para os Rubro-negros.

De acordo com as visões de Rodrigues, apesar de uma partida extremamente acirrada, o Palmeiras deve conquistar a Libertadores no Uruguai.

"Os búzios mostram um jogo muito disputado entre as duas equipes. Partida para ficar marcada. Consigo ver o Palmeiras favorito e deve conquistar o título. A equipe está mais equilibrada. O que consigo ver de chance de título para o Flamengo é um roteiro parecido com o de 2019. Só vence o Palmeiras se for de virada e com os caminhos se abrindo nos minutos finais do jogo", disse a taróloga, completando sua visão.

"O Flamengo vai ter uma dificuldade especial para esse jogo e será o trabalho em equipe. Do outro lado, as cartas mostram um Palmeiras que vem com muito foco e um ambiente mais preparado para esta final. Estão um passo à frente. O Flamengo teria que correr bastante, se unir no fim e foi como eu previ no início, só com uma virada no fim do jogo."

Além da dificuldade da partida e de traçar o favoritismo da equipe paulista para a grande decisão, Mística Rodrigues, ao abrir os búzios, viu grandes destaques no jogo em ambos os lados.

"Analisando todos com muita cautela, vejo uma grande disposição para Michael e Bruno Henrique. Em relação ao Palmeiras, sinto com Raphael Veiga e ao Weverton. Sinto esse destaque também com o goleiro."

Flamengo e Palmeiras batalham no próximo dia 27, em Montevidéu, no Uruguai, a partir das 17h, pela grande final da Libertadores 2021.