Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras - Reprodução

Publicado 18/11/2021 20:20

Rio - Léo Moura marcou época no Flamengo, quando defendeu o clube carioca por mais de dez anos, no entanto, o ex-lateral-direito também defendeu o Palmeiras. Ele fez parte do elenco paulista no primeiro rebaixamento do clube em 2002. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o ex-jogador opinou sobre a final da Libertadores.

"Flamengo tem time para isso, lógico respeitando a grande equipe do Palmeiras. Eu acredito que o Flamengo na final possa chegar forte e conquistar esse título", afirmou Léo Moura que também defendeu o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, o São Paulo e o Grêmio.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo dia 27 no Uruguai. As equipes decidem a Libertadores em jogo único. Ambos lutam pelo terceiro título da competição.