Gabigol e Bruno Henrique seguem fazendo história na LibertadoresMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/11/2021 13:09

Rio - Gabigol é o principal goleador do Flamengo ao longo dos últimos anos. No entanto, para o comentarista Zinho, ele não é a peça mais importante do ataque do Flamengo. Durante o programa "ESPN FC", o ex-jogador exaltou Bruno Henrique, destacando a polivalência do camisa 27.

“Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da Libertadores, seleção do Campeonato Brasileiro, títulos… Estamos falando de bicampeão brasileiro, Libertadores, Supercopa, Recopa, Estaduais… Bruno Henrique foi importante fazendo gols e sendo importantíssimo. São mais de 70 gols. Faz várias funções dentro da equipe e um cara que é ídolo do torcedor rubro-negro”, afirmou.

“O Gabigol é mais polêmico, extrovertido e causa mais alvoroço na imprensa e nos torcedores, mas eu acho que o Bruno Henrique, taticamente, é mais importante que o Gabigol no time”, completou.