Publicado 19/11/2021 12:04

Darlan assina com o Flamengo Reprodução Rio - O zagueiro Darlan, de apenas 17 anos, assinou nesta sexta-feira seu primeiro contrato profissional com o Flamengo. Destaque do sub-17, ele firmou vínculo até o fim de 2024 com o Rubro-Negro, com direito a multa de 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões na cotação atual) para times estrangeiros.

Darlan foi peça importante do Flamengo nas conquistas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa da categoria sub-17, chegando a ser capitão da equipe. Ele está no Flamengo desde os 10 anos e coleciona convocações para a seleção brasileira.

O Flamengo vem trabalhando forte para proteger seus destaques da categoria. Além de Darlan, o atacante Matheus Gonçalves e os meias Matheus França e Victor Hugo também assinaram novo vínculo recentemente.