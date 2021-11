Presidente Rodolfo Landim e vice de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Presidente Rodolfo Landim e vice de futebol Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/11/2021 19:13

Rio - A empolgação dos torcedores do Flamengo durante o "AeroFla", assustaram por um breve momento, o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz, nesta sexta-feira. Alguns torcedores rubro-negros estavam em cima do ônibus que estava levando os dirigentes e elenco do Rubro-negro ao Aeroporto do Galeão.

"Em cima do vidro, vai dar m… Está em cima do vidro”, disse o vice-presidente de futebol. "Pode afundar a estrutura inteira (e cair) na nossa cabeça“, completou Landim. Em seguida, Braz tranquiliza: "A polícia vai tirar".

O voo do Flamengo estava marcado às 18h10, mas deve atrasar por causa da comemoração dos torcedores no "AeroFla". O Rubro-negro viaja à Porto Alegre, onde encara o Internacional, neste sábado (20) e na próxima terça-feira, contra o Grêmio. Após os dois confrontos, o elenco parte para Montevidéu, para a final da Libertadores, no dia 27 de novembro, contra o Palmeiras.