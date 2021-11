Flamengo foi recepcionado por torcedores em Porto Alegre - Reprodução

Flamengo foi recepcionado por torcedores em Porto AlegreReprodução

Publicado 19/11/2021 21:57

Rio - Depois da grande festa da torcida no embarque do Flamengo para Porto Alegre, mais rubro-negros apareceram na capital gaúcha para recepcionar o time. Logo após o desembarque da delegação, os jogadores receberam apoio dos torcedores novamente.

Foram mais de cinco horas de viagem desde a saída do Ninho do Urubu até o hotel em Porto Alegre, demora justificada pelo AeroFla no Rio de Janeiro. O tempo de descanso será curto, já que o time entra em campo neste sábado, às 21h30, contra o Internacional.

Antes de ir a Montevidéu, local da final da Libertadores, dia 27, contra o Palmeiras, o Flamengo ainda tem um compromisso diante do Grêmio, na próxima terça-feira, na Arena do Grêmio. Por determinação da Conmebol, o elenco precisa estar no Uruguai até 72 horas antes da decisão continental.