Andreas Pereira viveu momento único na carreiraAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/11/2021 10:16

Em sua primeira experiência no futebol brasileiro, Andreas Pereira pôde vivenciar algo único e para poucos jogadores. Maravilhado com a manifestação de apoio dos torcedores no AeroFla, antes do embarque da delegação na sexta-feira, o belga não escondeu que o momento ficará guardado para sempre na memória.

"Foi muito especial. Realmente nunca vi uma torcida assim tão fanática, com tanto carinho, amor igual hoje. Foi uma loucura, né? Mas uma loucura saudável. O carinho eu senti ali, a torcida do nosso lado. Acho que a gente ficou ainda mais motivado", afirmou Andreas em entrevista à imprensa no desembarque da delegação em Porto Alegre.



Andreas também comentou sobre a cena inusitada de um torcedor que ficou em cima do ônibus e conseguiu entrar parcialmente por uma abertura.



"Os caras apareceram em cima do ônibus, conversamos ali com eles. Falaram algumas palavras para nós com muita motivação e foi muito legal".

Depois de enfrentar o Internacional neste sábado às 21h30, o Flamengo jogará contra o Grêmio na terça-feira, também em Porto Alegre. Por fim, irá a Montevidéu para a disputa da final da Libertadores, no dia 27, contra o Palmeiras.