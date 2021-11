Yuri Alberto (d) não foi relacionado para enfrentar o Flamengo - Cléber Mendes

Publicado 20/11/2021 17:35

Rio - Depois de marcar três gols na goleada por 4 a 0 do Internacional sobre o Flamengo no primeiro turno, o atacante Yuri Alberto não poderá jogar na revanche deste sábado (20), às 21h30, no Beira-Rio. Com um edema ósseo no pé esquerdo, o jogador nem sequer foi relacionado para a partida.

O provável substituto de Yuri Alberto é Matheus Cadorini, que ainda tem a concorrência de Palacios para ganhar a vaga no time comandado por Diego Aguirre. Por outro lado, seis jogadores podem voltar a ficar à disposição do treinador: Taison, Rodrigo Lindoso e Gustavo Maia, recuperados de lesão, e Victor Cuesta, Moisés e Maurício, após cumprirem suspensão.

Já o Flamengo jogará desfalcado de Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Pedro e Arrascaeta, todos lesionados e em recuperação para a disputa da final da Libertadores, dia 27, em Montevidéu. A tendência é que Renato Gaúcho leve a campo o que tem de melhor à disposição, depois de poupar a maior parte dos titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians.

O provável time titular do Flamengo tem Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luís (Ramon); Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael; Vitinho e Gabigol.

O Internacional deve entrar em campo com Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Edenilson, Taison e Patrick; Matheus Cadorini (Palacios).