Publicado 20/11/2021 19:38 | Atualizado 20/11/2021 19:41

A Buser, plataforma de intermediação de transporte rodoviário do Brasil, está organizando a saída de dois ônibus, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, com 30 lugares em cada veículo, ao valor de R$ 80, apenas, contando com ida no dia 24 de novembro e volta um dia após a final, que será realizada em 27 de novembro no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai.

Os interessados precisavam fazer um pré-cadastro no site com preenchimento de dados para ter direito à compra. Obviamente, pelo número limitado de vagas e a grande busca pela viagem, não foi surpresa ver que a fase de cadastro foi rapidamente encerrada.



O LANCE! entrou em contato com a Buser para saber se a empresa considerava fazer a liberação de mais vagas.



- A princípio, não abriremos mais vagas. Esses ônibus foram negociados com bastante cuidado pelo nosso time de Operações, processo que requer uma logística complexa e um certo tempo de antecedência - disse a assessoria de comunicação da plataforma.

A empresa ainda explicou a necessidade da viagem ser realizada no dia 24 de novembro, três dias antes da final.



- A nossa prioridade é que as viagens sejam feitas com o máximo de conforto e segurança. Para um trajeto de ônibus como esse, precisamos considerar um limite máximo de velocidade nas estradas e também o tempo para atravessar a fronteira, que pode demorar mais do que o normal. Ou seja, é preciso trabalhar com uma margem de segurança de pelo menos 1-2 dias. Fora isso, quisemos oferecer uma experiência diferente para o usuário, de forma que ele consiga aproveitar pelo menos 1 dia a mais no destino - disse.



Falando em segurança, a Buser se mostrou precavida com relação a possibilidade de brigas entre as duas torcidas no trajeto até Montevidéu, e apontou que organizou as viagens com trajetos diferentes em ônibus 'à paisana', sem caracterização das torcidas.



- Nosso planejamento levou isso em consideração, claro, por isso os ônibus parceiros não serão caracterizados com as torcidas, apenas trarão a marca/logo da Buser. Além disso, eles sairão de locais e horários diferentes, também fazendo rotas distintas a partir de Pelotas até chegar no destino, de maneira que não se cruzem - afirmou.



- De qualquer forma, durante o atendimento aos passageiros que estão fazendo reserva neste final de semana, a Buser está direcionando todos os torcedores do Palmeiras para São Paulo e todos os torcedores do Flamengo para o Rio de Janeiro, de forma que as torcidas não se misturem - concluiu.