pedro treinando - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/11/2021 21:36

O Flamengo teve um retorno importantíssimo às vésperas de disputar a final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras. Neste domingo (21), no CT do Grêmio, o atacante Pedro fez seu primeiro treino com o grupo desde que sofreu uma lesão no joelho e foi submetido a uma artroscopia na região.

O atacante trabalhou com bola em atividade realizada sob sol forte ao lado de parte do elenco do Rubro-Negro que seguiu para Porto Alegre. Além do meia De Arrascaeta, também estava na atividade o atacante Bruno Henrique.



Comandado pelo técnico Renato Gaúcho, o grupo foi dividido em três times e realizou um treino em campo reduzido.



Antes da partida na Libertadores, o Flamengo faz uma "escala" no Brasileirão. A equipe mede forças com o Grêmio, em jogo válido pela segunda rodada da competição nacional.