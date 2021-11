Técnico Renato Gaúcho está na bronca com a arbitragem - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/11/2021 10:11

A oito pontos do líder Atlético-MG faltando cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho culpou a arbitragem pelo fato de o Flamengo estar tão distante da luta pelo título, apesar dos muitos erros do clube ao longo da competição. O treinador deu a declaração ao reclamar de um pênalti não marcado em Everton Ribeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional.



"O Flamengo hoje não está disputando o título justamente pelos erros de arbitragem claríssimos. Eu, sinceramente, gostei da arbitragem hoje, mas tivemos um lance claro de pênalti sobre o Everton, mas não adianta, é nadar contra a maré. É chover no molhado. A única pergunta que faço aos especialistas é por que o VAR não chamou o árbitro? Falo isso há anos: quem apita o jogo é o VAR. Não é possível que ele tem todas as imagens e que não viu o pênalti no Everton. O jogo estava em 2 a 0, poderíamos ter feito o terceiro e eliminar a partida", comentou o treinador em coletiva após o jogo em Porto Alegre.



Após a declaração forte, Renato Gaúcho mudou o discurso e não jogou a toalha em relação à disputa do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tentará diminuir a vantagem nesta terça-feira, contra o Grêmio, e depois terá que torcer por um tropeço dos mineiros.



"Enquanto houver chances matemáticas, a gente vai buscar o título. Sempre falei que nós não desistimos do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG tem uma certa vantagem, mas nós viemos brigando de igual para igual. Faltam algumas rodadas, acho o mais importante de tudo o Flamengo fazer a parte dele e ver o que acontece no jogo do Atlético-MG", completou.