Gabigol fez parte da seleção da rodada do Brasileiro - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/11/2021 16:16 | Atualizado 22/11/2021 16:18

Rio - A vitória por 2 a 1 sobre o Internacional empolgou os rubro-negros, que votaram em peso no Twitter do Brasileirão para eleger cinco representantes na seleção da 34ª rodada. Com o técnico Renato Gaúcho, David Luiz, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Gabigol o Flamengo dominou a escalação escolhida por votação popular.

Além das cinco vagas na seleção, jogadores do Flamengo ficaram com dois prêmios individuais da rodada: o de melhor jogador (Cara da Rodada) ficou com Andreas Pereira e o de melhor passe para gol (Garçom da Rodada), com Everton Ribeiro. Primeiro ganhou com 46,3% dos votos, em disputa acirrada com Hulk, do Atlético-MG (43,2%). Já Everton teve 53,1% e levou com folga.

Depois do Rubro-Negro, o Atlético-MG foi quem teve mais representantes na seleção, com quatro: Mariano, Guilherme Arana, Nacho e Hulk. Completam a lista Walter (Cuiabá), Gil (Corinthians) e Lucas Silva (Grêmio).