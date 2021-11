Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Publicado 23/11/2021 16:15

Rio - O apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", da Band, disse que se o Palmeiras sofrer o desfalque do volante Felipe Melo, contra o Flamengo, no próximo sábado, pela Libertadores, o título será do Rubro-negro. O ex-jogador destacou a influência do meio-campista dentro de campo pelo clube paulista.

"Se o Felipe Melo não jogar, o Palmeiras perde a Libertadores. Pra mim, se entrar com o Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Dudu e com Wesley, pode ganhar o jogo. Pode ser campeão. Se entrar com o Mayke de lateral-direito, está morto com os dois lados que joga o Flamengo", disse o apresentador Neto, nesta terça, no Os Donos da Bola.

Antes de encarar a final da Libertadores, o Flamengo tem mais uma missão para cumprir em Porto Alegre. Nesta terça, enfrenta o Grêmio, às 21h, em jogo atrasado da segunda rodada pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a vice-liderança e soma 66 pontos, com quatro vitórias seguidas.