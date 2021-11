Torcida do Flamengo faz festa na despedida do time rumo à final da Libertadores - Marcos Porto / Agencia O Dia

Rio - A polícia uruguaia tem preparado todo o esquema de segurança para receber torcedores de Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, no próximo sábado (27), em Montevidéu. Em coletiva, o Ministério de Interior do país deu detalhes sobre todo o planejamento para a decisão e fez um alerta aos "brigões".

“Qualquer situação envolvendo confronto entre bares, a Polícia atuará e esse tipo de situação não será permitida”, disse o chefe de polícia Richard Cabral.

Ao todo, o continente policial será de 4.500 agentes no dia da decisão — 3.000 nos arredores do estádio e 1.500 nas duas Fun Fests montadas pela Conmebol para os torcedores. No Parque Roosevelt, estarão concentrados os rubro-negros, enquanto os palmeirenses irão para Parque Rodó. A operação para a partida começa às 22h de sexta-feira, e os portões do estádio serão abertos apenas Às 13h de sábado.

Haverá controle também nas fronteiras e nas rodovias que dão acesso a Montevidéu, a fim de evitar que torcedores com histórico violento acessem o país e promovam confrontos na cidade. Uma lista com palmeirense e rubro-negros que não podem acessar o país vizinho por risco de brigas de torcidas foi enviada ao governo uruguaio pelo brasileiro.

"Haverá postos de controle ao longo das fronteiras para continuar identificando essas pessoas e não aceitar que entrem em nosso país. Vamos apertar os controles para que as pessoas que estão nas listas não possam entrar em nosso país para fazer desta partida uma batalha campal que não estamos dispostos a tolerar”, avisou Luis Alberto Heber, ministro do interior uruguaio.