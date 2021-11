Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Grêmio - Alexandre Vidal

Publicado 23/11/2021 23:37

Rio - O empate em 2 a 2 com o Grêmio, em Porto Alegre, teve sabor amargo para os rubro-negros, mas também reservou boas notícias: Arrascaeta e Pedro, após longo tempo afastados por lesões, atuaram sem problemas e reforças a equipe na final da Libertadores, sábado, contra o Palmeiras, em Montevidéu. Logo após o jogo, o atacante falou sobre a felicidade em estar de volta e lamentou o resultado.

”Feliz demais em estar de volta, muito ruim ficar de fora dos gramados. Mas, graças a Deus pude ter uma boa recuperação. Queria agradecer todo mundo, mas não poderíamos ter tomado dois gols com um a mais", disse Pedro.

Apto a jogar a decisão no Uruguai depois de passar por uma artroscopia no início do mês, o camisa 21 ficará no banco da equipe de Renato Gaúcho. Sem se abalar pelo vacilo no Sul, Pedro prego foco total e cabeça erguida para buscar o Tri.

"Agora é focar na decisão, um jogo difícil contra o Palmeiras, mas a gente vai entrar para vencer. O Flamengo sempre pede isso, claro respeitando o adversário, mas procurar a vitória no final", analisa o atacante.