Vitinho fez os dois gols do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/11/2021 22:59 | Atualizado 24/11/2021 12:32

Rio - No último ato antes do jogo mais importante da temporada, os reservas do Flamengo deram vexame em Porto Alegre. Depois de abrir 2 a 0 no marcador, o Rubro-Negro cedeu o empate em 2 a 2 para o Grêmio e ficou ainda mais distante do sonho do Tri brasileiro. Agora, o jeito é não deixar o vacilo abalar a confiança para a final da Liberadores, sábado, contra o Palmeiras.

Depois de um primeiro tempo sem emoção, apenas com chutes de longe de pouco perigo, as equipes acordaram para a etapa final. E o despertador foi a entrada de Arrascaeta, que só precisou de segundos em campo para dar um lindo lançamento para Rodinei, terminando no primeiro gol de Vitinho, aos 12 minutos. Logo em seguida, Jhonata Robert foi expulso e, na teoria, facilitou o trabalho de Renato Gaúcho, que mal comemorou os gols em respeito ao Grêmio, onde é ídolo e que está lutando contra o rebaixamento.

A superioridade numérica surtiu efeito e Vitinho voltou a balançar a rede aos 28, após roubada de bola e jogada individual de Kenedy pela direita. O problema é que o time ficou comemorando o gol por muito tempo, o árbitro autorizou rapidamente a saída de bola e o Tricolor Gaúcho diminuiu com Borja. Aos 36, Ferreirinha acertou belo chute e deixou tudo igual.

Desfigurado pelas mexidas de Renato, que tentava segurar a vantagem, o Flamengo não conseguiu reagir e, mesmo com um a mais, flertou com a derrota. Agora, no entanto, é hora de esfriar a cabeça e focar no que realmente importa: a final da Libertadores.