Publicado 24/11/2021 09:30

Rio - Ausente na partida entre Flamengo e Grêmio, o lateral-direito Matheuzinho foi poupado e poderá ser titular na final da Libertadores. O titular da posição, Maurício Isla, está com um desconforto muscular. Em entrevista coletiva, Renato Gaúcho afirmou que o chileno deverá ter condições de jogo, mas revelou que preservou Matheuzinho, porque existe a chance do jogador estar em campo contra o Palmeiras.

"O Isla sentiu um desconforto na perna, já fizemos os exames, acredito que não seja problema, mas eu não poderia arriscar e colocar em campo o Matheuzinho, porque vai que dá uma zebra que o Isla não possa jogar, e o Matheuzinho sofresse algum tipo de lesão contra o Grêmio… Não me preocupa, porque senti o Isla bem hoje. O Matheuzinho é um jogador que vem jogando, está bastante jogado, está com ritmo de jogo. Confiança total", afirmou.

Revelado nas categorias de base do Ninho do Urubu, Matheuzinho é bastante querido pelos torcedores do Flamengo. Apesar de não ser titular do clube carioca nem atualmente, nem com Rogério Ceni, o jovem, de 21 anos, entrou em campo em 54 partidas na temporada. Ele fez um gol e deu sete assistências.