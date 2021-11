Anitta - Reprodução Internet

Publicado 24/11/2021 23:58

Rio - Atração confirmada na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (27), em Montevidéu, Anitta não perdeu tempo e soltou um xaveco para Arrascaeta, craque do Rubro-Negro. Em postagem numa rede social que colocava uma imagem sua e do jogador lado a lado, a cantora mostrou interesse em conhecer o uruguaio.

← E esse jogador da foto, quem é, gente? É solteiro? — comentou a cantora na publicação.

Ao que tudo indica, a resposta para a pergunta da cantora é sim, Arrascaeta está solteiro. O meia terminou em agosto o casamento com a modelo Bastini após oito anos juntos. Desde então, o jogador não assumiu publicamente nenhum outro compromisso.



Depois de se apresentar na final da Libertadores de 2019, que terminou com título do Flamengo, Anitta cantará mais uma vez em 2021. Nas redes sociais, rubro-negros a chamam de "amuleto" e comemoraram sua confirmação no evento.