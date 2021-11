Felipe atuou pelo Flamengo de 2011 a 2015 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/11/2021 17:00

Rio - Ex-goleiro do Flamengo, Felipe conquistou títulos pelo clube carioca como a Copa do Brasil de 2013 e os Cariocas de 2011 e 2014. Porém, o último Campeonato Estadual foi o torneio que causou a maior polêmica de todas. O Rubro-Negro conquistou o título após um gol irregular de Márcio Araújo no fim da partida. Na ocasião, o jogador ficou marcado por uma frase sobre a conquista. Em entrevista ao "Charla Podcast", o ex-goleiro do Corinthians negou ter afirmado que era mais prazeroso ser campeão de forma irregular.

"Tem 60, 70 microfones dentro de campo e câmeras. Você tem uma entrevista, vai no pós-jogo, me vê pedindo desculpas, você pode procurar sobre depois do jogo… A única entrevista que eu dei no fim do jogo é para o rapaz da Bandeirantes, que eu digo: ‘ganhar desse jeito é mais gostoso’. O áudio, o vídeo, não tem eu falando que roubado é mais gostoso. Eu digo que ganhar desse jeito é mais gostoso. Se eu falei, eu vou pedir desculpas… Mas eu queria ver e não tem. Depois de oito anos, não tem vídeo do momento. Tem eu no SporTV pedindo desculpas para a torcida do Vasco, mas se eu tivesse falando eu teria admitido depois. Eu só queria ver, alguém mostrar assim: ‘aqui, Felipe, você falou.’ É impossível não ter um áudio, e não tem. Tenho certeza que eu não falei", afirmou.

Os clássicos entre Flamengo e Vasco naquela competição causaram muita polêmica envolvendo a arbitragem. Em uma outra partida anterior, o Cruzmaltino teve um gol não validado em uma cobrança de falta de Douglas. Na ocasião, o Rubro-Negro acabou se beneficiando e vencendo o clássico.