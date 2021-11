Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/11/2021

Rio - A apresentadora Renata Fan, do "Jogo Aberto", da Band, criticou a atuação do Flamengo no empate por 2 a 2 contra o Grêmio, em Porto Alegre, na última terça, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, criticou a decisão do treinador por ter desrespeitado o torcedor rubro-negro, por ter colocado o time reserva.

“A grandeza de um time como o Flamengo, a maior torcida do Brasil, um dos clubes mais respeitados no mundo, não se prestaria ao papelão como aconteceu ontem. O Renato, ontem, pode ter respeitado o sentimento dele pelo Grêmio, mas desrespeitou o torcedor do time que ele é o comandante, que o paga, que ele vai disputar a Libertadores e que é super justificável colocar um time reserva", disse a apresentadora Renata Fan no Jogo Aberto, da Band.

"O que nunca vai se justificar é a maneira como ele tratou a partida. Não era um amistoso. Vale não cair para o Grêmio. Valia o título, ainda mais quando os reservas do Palmeiras fizeram um jogo duro contra o líder Atlético-MG", completou.



"Quando ele se reúne com o lateral Cortez, se abraçam, trocam confidências com a mãozinha na boca no meio do jogo, quando ele começa a partida abraçado no Mancini, 'falando coisas'. Quando o Vitinho faz dois golaços, ele não comemorou. Isso é uma coisa que ele pode fazer no vestiário. Hoje ele está lá pra defender o Flamengo. O que ele fez ontem, desmereceu o Campeonato Brasileiro, desmereceu o Flamengo, próprio time dele. O lado profissional dele ontem foi uma decepção", concluiu.