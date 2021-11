Renato Gaúcho - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 24/11/2021 13:16

Rio - Depois de Renato Maurício Prado, foi a vez de André Rizek criticar a atuação de Renato Gaúcho no empate contra o Grêmio. O apresentador do SporTV questiona, principalmente, a sacada de Vitinho para entrada de Pires da Mota, volante pouco utilizado nas últimas quatro gestões técnicas do Flamengo.

"Não vou especular que Renato, de propósito, pegou leve com o Grêmio. Para afirmar isso é necessário informação - que não tenho. Vou me ater à parte técnica. O trabalho do técnico, quando vencia facilmente, com um jogador a mais, foi ruim ontem. Não era um amistoso", disse Rizek.

Ele explica que entende a decisão de tirar Vitinho do jogo, uma vez que o atacante é uma espécie de 12° jogador e peça importante do elenco para a final da Libertadores. Rizek ressalta, porém, que restavam apenas 20 minutos para o fim da partida, e o resultado positivo no Rio Grande do Sul diminuiria a vantagem do líder Atlético-MG para 6 pontos.

"Obviamente há uma justificativa em sacar Vitinho - o jogador com mais fome no jogo. Poupá-lo para sábado. É peça importante em jogo que pode ter prorrogação. Mas faltavam 20 minutos para acabar o jogo ontem e, com a vitória, o Flamengo diminuía a vantagem do Galo para 6 pontos", escreveu o jornalista.

Por fim, André Rizek critica as "péssimas decisões" de Renato e diz que é "obrigação atirar enquanto houver flecha".

"E sacou Vitinho para colocar Piris da Mota! Um volante (ruim). Por que ficar esperando o apático Grêmio, com 10, em vez de massacrar? Foi uma péssima decisão. Flamengo dificilmente seria campeão brasileiro mesmo com a vitória ontem. Mas é obrigação atirar enquanto houver flecha", concluiu.