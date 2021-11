Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Publicado 24/11/2021 10:30 | Atualizado 24/11/2021 10:31

Rio - O jovem Matheus França assinou no mês passado um contrato histórico no Flamengo. Aos 17 anos, ele se tornou o jogador com a maior multa do Rubro-Negro. Com contrato até até abril de 2027, o clube carioca só é obrigado a liberá-lo, caso receba uma proposta de 100 milhões de euros, cerca de R$ 621 milhões. Os números parecem muito acima da média, mas com o assédio que Matheus vem recebendo, o Rubro-Negro poderá fazer de sua transferência uma "mina de ouro".

O Real Madrid, o PSG e o Ajax são clubes europeus interessados no jovem. Caso consiga vender Matheus pelo valor da multa, o Flamengo irá lucrar quase quatro vezes mais que na transferência de Vinicius Junior. Na ocasião, o atacante, de 21 anos, foi vendido pelo Rubro-Negro em 2018 por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época).

Com 17 anos, o jogador chegou ao Flamengo em 2016, após se destacar na base do Olaria. No Rubro-Negro, ele é apontado como um dos grandes nomes da geração 2004, junto com Victor Hugo, Matheus Gonçalves e Petterson, e tem todas as credenciais para seguir os passos de Vinicius Junior e Lucas Paquetá, que deixaram o clube e estão fazendo sucesso na Europa e na seleção brasileira.

Nos bastidores do Ninho do Urubu, há quem diga que Matheus França se espelha em Cristiano Ronaldo, astro português. Tal como o craque do Manchester United, ele se preocupa desde já com alimentação regrada e hora de sono controlada para poder render nos treinamentos e jogos.