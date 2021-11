Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Rodolfo LandimMarcelo Cortes

Publicado 24/11/2021 10:00

Rio - Na decisão da Libertadores, o Flamengo já está atento ao mercado e também de olho na reformulação do elenco para a próxima temporada. Pelo menos cinco jogadores não deverão continuar no clube carioca em 2022. Ainda há outros atletas que podem fazer parte da barca na próxima temporada.

Os dois primeiros jogadores a deixarem o clube carioca deverão ser o goleiro César e o zagueiro Bruno Viana. Emprestado pelo Braga até o fim da temporada, Bruno Viana não agradou os torcedores do Flamengo. O jogador, de 26 anos, tem uma cláusula de compra está fixada em 8 milhões de euros (cerca de 48 milhões de reais). O defensor não será comprado pelo Rubro-Negro e deixará o clube no fim do ano.

Outro atleta que está de saída é César. Revelado pelo Flamengo, o jogador já não faria parte do elenco do Flamengo nesta temporada. Ele estava perto de ser negociado, porém, sofreu uma grave lesão no joelho. Atualmente é a quarta opção do elenco, atrás dos goleiros Diego Alves, Hugo Souza e Gabriel Batista. O Cruzeiro pode ser o seu destino.

Outro que deverá deixar o Rubro-Negro é Piris da Motta. De volta ao Flamengo no meio da temporada, após empréstimo ao futebol turco, o paraguaio teve apenas duas oportunidades. Com contrato até o fim de 2022, o clube carioca tentará negociá-lo na próxima temporada.

Rodinei, que voltou ao se destacar pelo Internacional, também não deverá ficar no elenco. O jogador é apenas a terceira opção para a lateral-direito. Com contrato até o fim de 2022, o atleta deverá ser negociado pelo clube carioca no ano que vem.

Revelado na base do Flamengo, João Gomes perdeu muito espaço com a chegada de Renato Gaúcho. O jovem quase foi negociado pelo Rubro-Negro com o Al-Ain, dos Emirados Árabes. Apesar da transferência não ter dado certo, é provável que o jovem, de 20 anos, tenha um novo destino em 2022.