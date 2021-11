Gabigol tem 100 gols com a camisa do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/11/2021 14:01

Rio - Gabigol vem colecionando artilharias e títulos importantes com a camisa do Flamengo. No entanto, para Ronaldo, ainda não é o suficiente para ele sair escalado no maior time de todos os tempos do Rubro-Negro. Durante um evento da Conmebol, o fenômeno disse que ainda vê o camisa 9 abaixo de Nunes.

“De todos os tempos? Eu acho que não. Flamengo teve muitos 9… O Nunes mesmo foi um centroavante super importante para o Flamengo. Mas o Gabigol é determinante, bota a bola para dentro, é um grande jogador, mas não sei se entraria no 11 ideal de todos os tempos do Flamengo. A concorrência é acirrada“, afirmou.

Após brilhar em 2019, Gabigol tem a chance de ser novamente artilheiro e campeão da Libertadores com o Flamengo. O camisa 9 já está com a artilharia do torneio garantida e entra em campo no próximo sábado, às 17h, na decisão contra o Palmeiras, em Montevidéu.