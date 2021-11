Torcida do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/11/2021 19:46

Rio - Emerson Sheik acredita que o Flamengo não terá trabalho para superar o Palmeiras na final da Libertadores, no próximo sábado, em Montevidéu. Em entrevista ao "Podpah", o ex-jogador afirmou que o Rubro-Negro irá "amassar" o Verdão.

“Eu acho que o Flamengo vai amassar o Palmeiras, amassar com força, sem chance. Se tiver alguém chateadinho, menos. O Flamengo vai amassar o Palmeiras, até porque não é justo com o Mundial de Clubes o Palmeiras voltar ao Mundial de Clubes. É uma competição mundial, que é vista com bons olhos por todo o mundo futebolístico, e o Palmeiras vai lá para conhecer o hotel”, disse Sheik.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo sábado, às 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu.