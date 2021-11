Treino do Flamengo em Montevidéu para a final da Libertadores - Reprodução/FlaTV

Treino do Flamengo em Montevidéu para a final da LibertadoresReprodução/FlaTV

Publicado 24/11/2021 19:19

Rio - O Flamengo chegou nesta quarta-feira (24) a Montevidéu para a disputa da final da Libertadores e já realizou o primeiro treino na capital uruguaia. No Estádio Campeón del Siglo, do Peñarol, os jogadores foram a campo sob comando do técnico Renato Gaúcho e o clube divulgou imagens nas redes sociais.

Recepcionado por torcedores na chegada ao hotel, o elenco não demorou para ir até o estádio onde treinará nos próximos dias. No vídeo publicado pelo clube, foi possível ver trechos de trabalhos com bola dos jogadores de linha e também dos goleiros.

O elenco rubro-negro realizou o primeiro treino no Uruguai na tarde desta quarta-feira. Confira algumas imagens da atividade no Campeón Del Siglo. #VamosFlamengo pic.twitter.com/ZnpB2FSLtb — Flamengo (@Flamengo) November 24, 2021

A casa do Peñarol será o local de trabalho dos atletas todos os dias antes da decisão contra o Palmeiras, sábado. Parte do elenco já conhece bem o estádio, pois foi lá que Flamengo garantiu a classificação para as oitavas de final na campanha do título de 2019, contra os anfitriões.

Depois de um empate em 2 a 2 com o Grêmio, pelo Brasileiro, o Flamengo volta a campo neste sábado para o jogo mais importante da temporada: a final da Libertadores, às 17h, contra o Palmeiras.