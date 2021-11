Sormani provoca torcedores do Palmeiras e projeta: 'Pode ser engolida pela torcida do Flamengo' - Foto: Reprodução/Bate-Bola Debate

Publicado 24/11/2021 18:28

Rio - O comentarista Fábio Sormani, da "ESPN", projetou o confronto do Flamengo contra o Palmeiras, no sábado (27), às 17h, no Centenário, em Montevidéu, pela final da Libertadores. Durante o programa "F90", o jornalista provocou a torcida do Palmeiras e comentou sobre a rivalidade dos dois clubes.

"A gente viu nesse voo, a torcida do Flamengo é maior que a do Palmeiras. Se o Palmeiras não tomar cuidado, o Centenario vai ficar tomado por torcedores do Flamengo, não numericamente falando, porque o mesmo numero de ingressos será disponibilizado, mas pela questão da euforia de arquibancada", disse o jornalista Fábio Sormani no ESPN F90.

"O número de ingressos que foram disponibilizados é o mesmo. Percapitamente falando o paulista tem mais dinheiro que o carioca, o dinheiro está mais concentrado aqui do que no Rio de Janeiro", completou.

"Principal mercado brasileiro hoje é de São Paulo, então não faz sentido nenhum. Tem mais flamenguista porquê os caras estão mais engajados, estão acreditando mais ou economizando mais, chama atenção", concluiu.