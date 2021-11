Bruno Spindel - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/11/2021 15:29

Rio - O diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, avaliou a pressão em Renato Gaúcho antes da final da Libertadores, em entrevista ao canal "Gustavo Henrique Dando Choque", no YouTube. O dirigente reconhece as críticas, mas ressalta que o clube rubro-negro é "o maior do mundo" e que "tem que saber conviver com isso e tomar sempre as decisões corretas".

"O Flamengo é o maior clube de futebol do mundo, é a maior torcida do mundo, faz parte essa pressão de querer sempre vencer, ser melhor e ganhar tudo, isso é natural no Flamengo. Tem que saber conviver com isso e tomar sempre as decisões corretas. A pressão faz parte da nossa vida, do nosso cargo e a gente sempre confiou no grupo, no Renato, nas nossas decisões para chegar aonde o Flamengo está chegando e preparado", disse o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel.



Além disso, o dirigente rubro-negro revelou que Renato Gaúcho não age apenas como treinador do Flamengo. Spindel diz que o técnico procura estar sempre informado e atento em reuniões, dando dicas e fazendo cobranças.

"O Renato é a maior liderança do nosso departamento. Ele não é apenas o treinador na beira do campo, que vai dar o treino para os atletas e vai tratar das questões táticas. É ele quem comanda, no final das contas, todas as áreas, técnica, médica, de ciência. E esse planejamento passou por reuniões, cobranças, por alinhamentos com todos os departamentos, como de nutrição, fisiologia, fisioterapia, médica, acesso a relatórios e dados, para que se fosse planejado todo o caminho até a final", destacou.