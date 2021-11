Jornalista detona atitude de Renato Gaúcho, do Flamengo, com jogador do Grêmio: 'Inaceitável'

Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/11/2021

Rio - O jornalista Renato Maurício Prado, do portal "UOL", criticou a atitude do técnico Renato Gaúcho, durante o confronto contra o Grêmio, na última terça, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Rubro-negro empatou por 2 a 2 com o Tricolor Gaúcho, e não conseguiu diminuir a diferença de pontos com o Atlético-MG.

"Não dá para garantir, mas achei esquisitíssimo. Eu acho aquela cena dele com o Cortez [lateral esquerdo do Grêmio] inaceitável. Não interessa que foi jogador dele. Não é hora de falar. Naquele momento, ele era o técnico do time adversário. Não tem que ficar de papinho com a mão na boca", disse o jornalista Renato Maurício Prado.



"Durante o jogo, aquilo, para mim, é inaceitável. Se eu fosse dirigente do Flamengo, chamava ele e diria ‘Que brincadeira é essa? Você é treinador do Flamengo e fica conversando com o lateral adversário?’ Parecia que ele estava dizendo ‘vai por ali’. Não tem desculpa. Diria minha avó: é falta de ‘desconfiômetro'", complementou.

"Sinceramente, não tem justificativa. Com o próprio [Vagner] Mancini antes do jogo, também abraçado… O que é isso? Não era um convescote. Era um jogo que valia três pontos e que poderia fazer o Flamengo se aproximar mais do Atlético-MG. Teria descontado dois pontos. Depois da final da Libertadores, o Flamengo só tem jogo carne assada. De repente, se o Atlético-MG desse uma tropeçadinha, por que não?", concluiu.

No próximo sábado (27), o Flamengo enfrenta o Palmeiras, às 17h, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela final da Libertadores.