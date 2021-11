Jorge Jesus estará na torcida pelo Flamengo - Divulgação

Publicado 24/11/2021 11:46

Após empate com o Barcelona terça-feira, pela Liga dos Campeões, Jorge Jesus também fez questão de lembrar que completava dois anos da conquista da Libertadores com o Flamengo, em 23 de novembro de 2019. E o técnico português também aproveitou para apostar no Rubro-Negro na decisão deste sábado, contra o Palmeiras.

"Faz dois anos que o Flamengo, com esta equipe técnica, ganhou a Libertadores. É uma data bonita, está no meu currículo, nunca vou esquecer do dia 23 de novembro", afirmou Jorge Jesus à TNT Sports, completando.



“Que dia 27, no Uruguai, o Flamengo possa novamente ganhar a Libertadores. É isso que eu desejo aos torcedores e jogadores, com os quais eu tive um relacionamento muito forte. Acredito muito que podem ganhar esta nova final", completou.



Além da torcida pelo Flamengo na decisão de sábado, Jorge Jesus tem convivido com os pedidos dos torcedores para que retorne em 2022. A sua situação no Benfica não é confortável e parte da imprensa portuguesa diz que o treinador não está garantido após dezembro.