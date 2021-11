Flamengo chega ao Uruguai para final da Libertadores - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/11/2021 14:58 | Atualizado 24/11/2021 15:18

O Flamengo já se encontra no solo que pode o consagrar campeão da Libertadores pela terceira vez. Nesta quarta-feira, por volta de 12h, a delegação rubro-negra aterrissou em Montevidéu, capital do Uruguai, onde decidirá a final do torneio continental no sábado, contra o Palmeiras, no Estádio Centenário. O pouso foi em uma base anexa ao Aeroporto Internacional de Carrasco.



"Em busca de nossos sonhos", postou Arrascaeta, pouco antes de embarcar.

...

O hotel em que o Fla ficará hospedado se encontra a cerca de cinco minutos de distância. Há 75 pessoas (limite cedido pela Conmebol) na delegação, cujo jogadores contarão com quartos individuais e terão um espaço reformado para realizar atividades na academia, por exemplo (veja mais aqui).



Local de embarque, Porto Alegre abrigou o Flamengo de sexta a hoje pela manhã. Por lá, o time de Renato Gaúcho jogou os dois últimos jogos pelo Brasileiro antes de decidir a Libertadores - vitória contra o Internacional e empate com o Grêmio.



E o Flamengo não perderá tempo no Uruguai. O primeiro treino já será nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, do Peñarol, e também próximo ao local onde a delegação fincou bandeira e recebeu um grupo de torcedores. Na quinta e sexta, os treinos serão às 15h30 (de Brasília).